Про стан бойових дій у Харківській області на 27 травня

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося десять бойових зіткнень, причому деякі бої тривають вже досить довго. Російські окупанти завдають авіаційних ударів на півночі Харківщини, використовуючи керовані авіабомби (КАБ). Ворог здійснив щонайменше 25 ударів КАБами, зокрема дві бомби були скинуті безпосередньо на Харків.

Українські війська змушують росіян платити високу ціну за спроби просунутися на Харківському напрямку. Від початку доби втрати противника в живій силі становлять 137 осіб (загиблих та поранених), а також 18 одиниць озброєння і військової техніки. Знищено один танк, чотири автомобілі та чотири одиниці спецтехніки. Пошкоджено дві бойові бронемашини, два автомобілі та чотири артилерійські системи.

На Куп'янському напрямку російські війська дев'ять разів намагалися прорвати наші оборонні рубежі, але зазнали значних втрат: близько десяти окупантів убито, півсотні поранено. Серед знищеного озброєння противника – сучасна станція радіоелектронної боротьби «Серп-ВС5». Також пошкоджено дві російські гармати.

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