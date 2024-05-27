Ігор Терехов повідомив про вибухи у Харкові

Після четвертої години дня 27 травня російські військові завдають авіаударів по Харкову.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл окупантами міста:
«Приліт у промзону Холодногірського району міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється», – написав він у своєму телеграм-каналі.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудари по Київському району міста Харкова. Ігор Терехов оголосив День жалоби за загиблими внаслідок удару по гіпермаркету.
Комментариев: 0
Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними. Також день чудово підходить для ділових та фінансових операцій, розрахунків та отримання прибутку.
Ранок у Харкові розпочнеться з безхмарного неба, яке залишатиметься ясним протягом усього дня. Опади не прогнозуються.
Щороку 27 травня у світі відзначають День захисту від Сонця.
влажность:
давление:
ветер: