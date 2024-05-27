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27.05.2024  16:24   Рита Парфенова

Ігор Терехов повідомив про вибухи у Харкові

Після четвертої години дня 27 травня російські військові завдають авіаударів по Харкову.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл окупантами міста:

«Приліт у промзону Холодногірського району міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється», – написав він у своєму телеграм-каналі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудари по Київському району міста  Харкова.  Ігор Терехов оголосив День жалоби за загиблими внаслідок удару по гіпермаркету.

 

Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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