Авіаудар по Харкову: є постраждалі

Вже є официйні даніі про постраждалмих внаслідок нещодавнього обстрілу Харкова.
Фото ілюстративне
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міського голову Ігоря Терехова, внаслідок російського обстрілу поранено чотирьох людей.
«На цю хвилину маємо четверо постраждалих, один з них у вкрай важкому стані», – розповів мер.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 травня близько четвертої години дня зс рф завдали удари по промзоні Холодногірського району міста.
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Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними. Також день чудово підходить для ділових та фінансових операцій, розрахунків та отримання прибутку.
Ранок у Харкові розпочнеться з безхмарного неба, яке залишатиметься ясним протягом усього дня. Опади не прогнозуються.
Щороку 27 травня у світі відзначають День захисту від Сонця.
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