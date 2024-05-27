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27.05.2024  16:38   Рита Парфенова

Авіаудар по Харкову: є постраждалі

Вже є официйні даніі про постраждалмих внаслідок нещодавнього обстрілу Харкова.

швидка допомога
Фото ілюстративне

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міського голову Ігоря Терехова, внаслідок російського обстрілу поранено чотирьох людей.

«На цю хвилину маємо четверо постраждалих, один з них у вкрай важкому стані», – розповів мер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 травня близько четвертої години дня зс рф завдали удари по промзоні Холодногірського району міста.

Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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