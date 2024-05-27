Про другий приліт по Харкову розповів Ігор Терехов

Удень 27 травня військві рф завдали ударів по двом районам Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл окупантами міста:
«Був приліт і у Шевченківському районі Харкова. Удар стався недалеко від житлових будинків - попередньо, на щастя, інформації про постраждалих та руйнування не надходило», – повідомив він.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 травня близько четвертої години дня зс рф завдали удари по промзоні Холодногірського району міста.
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Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними. Також день чудово підходить для ділових та фінансових операцій, розрахунків та отримання прибутку.
Ранок у Харкові розпочнеться з безхмарного неба, яке залишатиметься ясним протягом усього дня. Опади не прогнозуються.
Щороку 27 травня у світі відзначають День захисту від Сонця.
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