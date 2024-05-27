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27.05.2024  17:01   Рита Парфенова

Про другий приліт по Харкову розповів Ігор Терехов

Удень 27 травня військві рф завдали ударів по двом районам Харкова.


Фото ілюстративне
Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл окупантами міста:

«Був приліт і у Шевченківському районі Харкова.  Удар стався недалеко від житлових будинків - попередньо, на щастя, інформації про постраждалих та руйнування не надходило», – повідомив він.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 травня близько четвертої години дня зс рф завдали удари по промзоні Холодногірського району міста.

 

Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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