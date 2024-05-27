27.05.2024 17:17 Рита Парфенова

Кількість постраждалих від ворожого обстрілу Харкова зросла, жінка померла

Одна людина загинула та одинадцять травмовані внаслідок обстрілу Холодногірського району Харкова вдень 27 травня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що військові рф вдарили КАБом по цивільному підприємству. Є руйнування виробничих приміщень.



На цю хвилину вже 11 постраждалих. Одна жінка, яку знайшли у важкому стані, на жаль, загинула.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 травня близько четвертої години дня зс рф завдали удари по промзоні Холодногірського району міста. До того ж під російским авіаударом опинивсяя й Шевченківський район Харкова.