Кількість постраждалих від ворожого обстрілу Харкова зросла, жінка померла

Одна людина загинула та одинадцять травмовані внаслідок обстрілу Холодногірського району Харкова вдень 27 травня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.
Повідомляється, що військові рф вдарили КАБом по цивільному підприємству. Є руйнування виробничих приміщень.
На цю хвилину вже 11 постраждалих. Одна жінка, яку знайшли у важкому стані, на жаль, загинула.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 травня близько четвертої години дня зс рф завдали удари по промзоні Холодногірського району міста. До того ж під російским авіаударом опинивсяя й Шевченківський район Харкова.
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Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними. Також день чудово підходить для ділових та фінансових операцій, розрахунків та отримання прибутку.
Ранок у Харкові розпочнеться з безхмарного неба, яке залишатиметься ясним протягом усього дня. Опади не прогнозуються.
Щороку 27 травня у світі відзначають День захисту від Сонця.
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