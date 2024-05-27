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27.05.2024  17:17   Рита Парфенова

Кількість постраждалих від ворожого обстрілу Харкова зросла, жінка померла

Одна людина загинула та одинадцять травмовані внаслідок обстрілу Холодногірського району Харкова вдень 27 травня.

швидка допомога

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що військові рф вдарили КАБом по цивільному підприємству. Є руйнування виробничих приміщень.

На цю хвилину вже 11 постраждалих. Одна жінка, яку знайшли у важкому стані, на жаль, загинула.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 травня близько четвертої години дня зс рф завдали удари по промзоні Холодногірського району міста. До того ж під російским авіаударом опинивсяя й Шевченківський район Харкова.

Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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