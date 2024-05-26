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26.05.2024  21:02   Рита Парфенова

У Харкові оголошений День жалоби

Ігор Терехов оголосив День жалоби за загиблими внаслідок удару по гіпермаркету


Фото: ХМР

27-ме травня оголошене Днем жалоби в місті Харкові. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.

На знак скорботи за загиблими 25 травня внаслідок ворожого удару по об’єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений Державний прапор з чорною стрічкою.

Також буде заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудари по Київському району міста Харкова. Загальна кількість загиблих унаслідок ворожої атаки станом на 16:30 26 травня становить 14 людей. Постраждали 44 людини, з яких 14 жінок і 30 чоловіків.
Тэги:  жалоба, харків
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