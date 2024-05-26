У Харкові оголошений День жалоби

Ігор Терехов оголосив День жалоби за загиблими внаслідок удару по гіпермаркету
27-ме травня оголошене Днем жалоби в місті Харкові. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.
На знак скорботи за загиблими 25 травня внаслідок ворожого удару по об’єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений Державний прапор з чорною стрічкою.
Також буде заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо.
Комментариев: 0
Успіх супроводжує цілеспрямованих людей. Беріть ініціативу у свої руки – сьогодні рішучість принесе перемогу. Можливі конфлікти, тому намагайтеся бути конкретними у спілкуванні.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Щороку 26 травня відзначають Всесвітній день рудих.
влажность:
давление:
ветер: