26.05.2024 21:44 Рита Парфенова

Харків відвідала координаторка системи ООН в Україні

Координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун сьогодні, 26 травня, побувала в Харкові.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, мер Харкова Ігор Терехов та Деніз Браун відвідали місця, по яких ворог завдав ударів 25 травня, - будівельний гіпермаркет та центральну частину міста. Вони вшанували пам'ять загиблих внаслідок обстрілів та поклали на місці вчорашньої трагедії квіти.

Деніз Браун висловила співчуття сім'ям харків'ян, які постраждали внаслідок терористичної атаки.

«Це повністю порушує міжнародне законодавче гуманітарне право. Люди, які були вчора в цьому гіпермаркеті, не мали жодного відношення до війни. Нам потрібно захистити мирне населення України», - зазначила Деніз Браун та запевнила у подальшій гуманітарній підтримці мешканців міста.

У свою чергу Ігор Терехов підкреслив, що захистити Харків від подібних терористичних атак з боку рф можуть лише найсучасніші системи протиповітряної оборони.

«Найголовніше - закрити небо над Харковом. Якщо ми не матимемо найсучаснішої ППО, такі трагедії повторюватимуться. Я розраховую, що Деніз Браун донесе до всіх наших міжнародних партнерів, що Харків потребує захисту», - наголосив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудари по Київському району міста Харкова. Того ж дня приблизно о 19:00 окупанти завдали ракетний удар по центру Харкова.