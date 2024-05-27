    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 27 травня
27.05.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 травня

Ранок у Харкові розпочнеться з безхмарного неба, яке залишатиметься ясним протягом усього дня. Опади не прогнозуються.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

27 травня очікується мінлива хмарність. Без опадiв.

Вітер східний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 10 - 12°, вдень 26 - 28°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • якщо помітили в небі стрижів, то останні дні травня будуть спекотними;
  • якщо день видавався все-таки холодним, то варто було очікувати такого ж літа.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 26 травня 25.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 25 травня 24.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 24 травня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 