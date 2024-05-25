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25.05.2024  21:40   

Наслідки ракетного удару по центру Харкова (фото)

25 травня приблизно о 19:00 окупанти завдали ракетний удар по центру Харкову, передає РЕДПОСТ .


РЕДПОСТ
Зафіксовано влучання по офісних приміщеннях. Зазнали пошкоджень також адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки, пошта, автомобілі та інші цивільні обʼєкти.
 
Травми отримали 18 людей, серед них 13-річний хлопець. Дитина перебуває у важкому стані.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудари по Київському району міста Харкова.
 
 
 

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Тэги:  агрессия россии, харків
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