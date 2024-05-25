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25.05.2024  20:50   Віталій Хінєвіч

13-річний хлопець перебуває у важкому стані через ракетний удар окупантів по центру Харкова

25 травня близько 19:00 зс рф завдали ракетний удар по Шевченківському району міста Харкова.

Фото надали у ХОВА.
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, ворог вдарив по місту ракетою типу С-300 з території бєлгородської області рф.
 
Зафіксовано влучання по офісних приміщеннях. Зазнали пошкоджень також адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки. 
 
Станом на зараз відомо про тринадцять поранених, серед них 13-річний хлопець. Дитина у важкому стані.
 
На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнного злочину.
 
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудари по Київському району міста Харкова.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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