25.05.2024 20:50 Віталій Хінєвіч

13-річний хлопець перебуває у важкому стані через ракетний удар окупантів по центру Харкова

25 травня близько 19:00 зс рф завдали ракетний удар по Шевченківському району міста Харкова.

Фото надали у ХОВА.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, ворог вдарив по місту ракетою типу С-300 з території бєлгородської області рф.

Зафіксовано влучання по офісних приміщеннях. Зазнали пошкоджень також адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки.

Станом на зараз відомо про тринадцять поранених, серед них 13-річний хлопець. Дитина у важкому стані.

На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнного злочину.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудари по Київському району міста Харкова.