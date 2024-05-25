25.05.2024 18:05

Про наслідки ворожих авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові, повідомили у прокуратурі

25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудари по Київському району міста Харкова.



ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що російська армія вдарила по місту двома УМПБ Д30-СН. Удари були завдані з території бєлгородської області рф.

Зафіксовано влучання по території будівельного гіпермаркету, в якому перебувало більше ніж 200 людей. Спалахнула масштабна пожежа.

Станом на зараз відомо про двох загиблих чоловіків — співробітників цього будівельного гіпермаркету. 24 людини травмовані. Одинадцять співробітників гіпермаркету не виходять на звʼязок. Рятувальні роботи тривають.

На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнного злочину.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України.

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