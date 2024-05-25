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25.05.2024  13:55   

З РСЗВ «Смерч» окупанти били по селищу Борова

25 травня приблизно о 3:00 російські військові здійснили обстріл селища Борова Ізюмського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У населеному пункті пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, магазини, павільйони тощо.
 
Попередньо, війська рф били по селищу з РСЗВ «Смерч».
 
 
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.
 
 
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог завдав ракетних ударів по Харкову та обстрілював населені пункти області.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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