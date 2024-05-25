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25.05.2024  08:55   

Харківщина на ранок 25 травня. Оперативна обстановка від ХОВА

Ворог завдав ракетних ударів по Харкову та обстрілював населені пункти області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
00:59 — 01:42 м. Харків, Слобідський район. Внаслідок ракетних ударів С-300 пошкоджено, будівлю навчального закладу. Пошкоджено 16 автомобілів, майже сотня вибитих вікон у багатоквартирних будинках.
 
04:40 Ізюмський район, смт Борова. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.
 
01:00 с. Коротич Харківський район. Вдбувся обстріл по території.
 
19:00 смт. Купянськ-Вузловий артобстріл. Пошкоджено навчальний заклад. 
 
15:07 Харківський район, Малоданилівська ТГ. с. Мала Данилівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.
 
14:45 Богодухівський район, м. Золочів. Внаслідок обстрілу біля дитсадка пошкоджено п'ять приватних домоволодінь. 
 
10:00 Чугуївський район, с. Верхня Писарівка. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік. 
 
09:30 м. Куп’янськ. Внаслідок підриву на ВНП постраждав чоловік.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у прокуратурі показали наслідки обстрілу Золочева.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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