25.05.2024 09:25 Віталій Хінєвіч

Протягом доби ворожі війська спричинили 8 пожеж на Харківщині

Протягом доби з 24 по 25 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



ДСНС Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Ворожі війська спричинили 8 пожеж: в Слобідському районі міста Харкова, а також Ізюмському, Куп’янському і Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 11090 жителів, з них 856 дітей та 259 маломобільних осіб.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 50 одиниць вибухонебезпечних предметів.

За цей період рятувальниками здійснено 49 оперативних виїздів, з яких:

34 – на ліквідацію пожеж, 8 з яких спричинили ворожі обстріли;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

3 – на перевірку після обстрілу;

9 – на допомогу населенню;

2 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ псиав, що вночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області.