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25.05.2024  12:40   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають наслідки нічних обстрілів

Внаслідок нічного ракетного обстрілу постраждали Слобідський та Основ’янський райони.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, було пошкоджено освітній заклад. Вибуховою хвилею було вибито вікна в кількох багатоквартирних будинках. 
 
Працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки ворожої атаки. Вони прибирають габаритне сміття, скло та гілля. До робіт залучили спецтехніку.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня приблизно о 00:40 ворог наніс ракетні удари по Слобідському району міста Харкова.
 
Тэги:  жкг, харків
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