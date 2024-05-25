    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині
25.05.2024  11:45   Віталій Хінєвіч

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

До операторів “102” минулої доби зателефонували 1168 мешканців Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставили для перевірки 80 громадян.
 
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби.
 
В ході відпрацювання території Немишлянського району поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушника вилучили заборонені речовини. На станції метро “Метробудівників” виявлено 53-річного мешканця міста, у якого виявлено та вилучено 20 нарковмісних таблеток.
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 16 дорожньо-транспортних пригод, в яких 10 громадян отримали травми.
 
Правоохоронці склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 4 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня приблизно о 00:40 ворог наніс ракетні удари по Слобідському району міста Харкова.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.05 Надзвичайні події У Харківській області на водосховищі виявлено порушника, який завдав збитків на понад 88 тисяч гривень 24.05 Надзвичайні події У Харкові затримали чоловіка, який підпалив літній майданчик кафе 24.05 Надзвичайні події У Харкові чоловік завдав ножових поранень знайомій
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 