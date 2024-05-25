25.05.2024 11:45 Віталій Хінєвіч

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

До операторів “102” минулої доби зателефонували 1168 мешканців Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставили для перевірки 80 громадян.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби.

В ході відпрацювання території Немишлянського району поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушника вилучили заборонені речовини. На станції метро “Метробудівників” виявлено 53-річного мешканця міста, у якого виявлено та вилучено 20 нарковмісних таблеток.

Минулої доби на території Харківщини сталося 16 дорожньо-транспортних пригод, в яких 10 громадян отримали травми.

Правоохоронці склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 4 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня приблизно о 00:40 ворог наніс ракетні удари по Слобідському району міста Харкова.