25.05.2024 11:45 Віталій Хінєвіч
Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині
До операторів “102” минулої доби зателефонували 1168 мешканців Харківщини.
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставили для перевірки 80 громадян.
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби.
В ході відпрацювання території Немишлянського району поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушника вилучили заборонені речовини. На станції метро “Метробудівників” виявлено 53-річного мешканця міста, у якого виявлено та вилучено 20 нарковмісних таблеток.
Минулої доби на території Харківщини сталося 16 дорожньо-транспортних пригод, в яких 10 громадян отримали травми.
Правоохоронці склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 4 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.
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