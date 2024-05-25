    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У прокуратурі повідомили, чим окупанти били по Харкову
25.05.2024  10:30   

У прокуратурі повідомили, чим окупанти били по Харкову

25 травня приблизно о 00:40 ворог наніс ракетні удари по Слобідському району міста Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Через обстріл пошкоджено ліцей, автомобілі. У житлових будинках вибито вікна. 
 
 
За попередніми даними, зс рф вдарили по місту двома ракетами «Іскандер-М».
 
 
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
 
 
За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.05 Надзвичайні події Ігор Терехов повідомив про обстріл міста (оновлено) 25.05 Надзвичайні події Протягом доби ворожі війська спричинили 8 пожеж на Харківщині 25.05 Надзвичайні події Харківщина на ранок 25 травня. Оперативна обстановка від ХОВА
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 