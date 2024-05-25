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25.05.2024  10:40   

Ігор Терехов повідомив про обстріл міста (оновлено)

За попередньою інформацією, ворог завдав удару по одному з районом Харкова.

Фото ілюстративне
 
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Зазначається, що два КАБи попередньо ударили по Північній Салтівці. Уточнюємо інформацію.
 
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Згодом Ігор Терехов додав, що удар був по дуже близькому передмістю.
 
Раніше РЕДПОСТ псиав, що 25 травня приблизно о 00:40 ворог наніс ракетні удари по Слобідському району міста Харкова.
 
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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