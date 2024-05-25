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25.05.2024  18:30   

В «Епіцентрі» зробили заяву щодо ворожого обстрілу торгового центру

Як повідомили в адміністрації торгового центру, після оголошення повітряної тривоги персонал зробив все можливе задля якнайшвидшої евакуації відвідувачів та співробітників.

 
Про це йдеться на офіційній сторінці у Фейсбук «Епіцентру», передає РЕДПОСТ.
 
«Проте два удари по центральній частині будівлі відбулися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа.
 
На цей момент відомо про двох загиблих працівників торгового центру. Ще 11 працівників ТЦ не виходять на зв’язок. Дані про кількість постраждалих відвідувачів  уточнюються. На місці події працюють рятувальники та пожежники.
 
Компанія “Епіцентр” висловлює сум та глибокі співчуття родинам загиблих та поранених. Сімʼям  працівників буде надано всю необхідну підтримку. 
 
Об’єкти національної мережі Епіцентр, які забезпечують населення всіма необхідними товарами, вже не вперше були атаковані загарбниками. Раніше ворог повністю зруйнував шість торгових центрів компанії в Маріуполі, Чернігові, Бучі, Харкові, Херсоні та Нікополі. Ще частина об’єктів мережі припинила роботу через активні бойові дії, постійні обстріли та захоплення українських територій окупаційними військами.
 
Знищений ТЦ Епіцентр у Харкові було відкрито у 2014 році. Його загальна площа складала 13 300 кв. м.»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудари по Київському району міста Харкова.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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