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25.05.2024  18:55   

Ворог також атакував Центральний парк Харкова

Про ще один удар по місту повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ .

Фото надав Ігор Терехов
 
 «Влучання сталося біля спортивного майданчика в землю. На щастя, ніхто не постраждав»,- повідомив мер Харкова.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня близько 16:00 зс рф також завдали авіаудари по Київському району міста Харкова.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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