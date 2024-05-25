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25.05.2024  19:20   

У Харкові знову чути вибухи (оновлено)

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що під ударом міг перебувати район щільної житлової забудови, передає РЕДПОСТ .

 
«Попередньо - район щільної житлової забудови. Щодо руйнувань та постраждалих - інформація уточнюється»,- повідомив Ігор Терехов 25 травня о 19.15.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудари по Київському району міста Харкова.
 
"Наразі маємо двох постраждалих після прильоту в центральну частину міста",- згодом додав Ігор Терехов.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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