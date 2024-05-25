25.05.2024 17:25

«Це терор проти України» - Ігор Терехов про обстріл Харкова (відео наслідків)

За словами Харківського міського голови Ігоря Терехова на місці обстрілу працюють рятувальники, медики та правоохоронці, передає РЕДПОСТ .

Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією 15 працівників гіпермаркету, який обстріляли окупанти вдень 25 травня, не виходять на зв'язок.

«Ми спілкувалися з керівником гіпермаркету, який був обстріляний. Приблизно 15 працівників не виходять на зв'язок. Також за інформацією керівника близько 200 осіб перебували у приміщенні супермаркету.

Це терор проти України», - повідомив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня приблизно о 00:40 ворог наніс ракетні удари по Слобідському району міста Харкова.