Сервери з камер відеоспостереження вціліли після удару по гіпермаркету у Харкові

На серверах є записи перед та у момент удару по гіпермаркету.
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Завзятість та серйозність допоможуть вам розставити пріоритети та визначити цілі. Прислухайтеся до інтуїції. День хороший для грошових вкладень та інвестицій, але не підходить для великих покупок та витрат.
У Харкові хмар на небі спостерігатися в цей день не буде, погода лишатиметься ясною до пізнього вечора. Без опадів.
Пасажирські польоти в Україні розпочалися з Харкова 25 травня 1924 року.
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