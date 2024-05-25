25.05.2024 22:05

Сервери з камер відеоспостереження вціліли після удару по гіпермаркету у Харкові

На серверах є записи перед та у момент удару по гіпермаркету.

Фото надав Сергій Болвінов

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

«Ці сервери вціліли після удару та пожежі. На них - відео з камер спостереження гіпермаркету.

Будемо вивчати кожну секунду, бо на записах - люди. Всі, хто увійшов всередину перед влучанням авіабомб та не встиг вийти. Слідчі, працівники криманалізу та експерти НДЕКЦ наразі намагаються вилучити всю інформацію. Це допоможе нам в пошуку поранених та загиблих»,- повідомив Сергій Болвінов.

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Раніше РЕДПОСТ псиав, що 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудари по Київському району міста Харкова.