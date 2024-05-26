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26.05.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 травня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-східний, вночі 5 - 10 м/с, вдень 9 - 14 м/с.

Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 22 - 24°.

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Народні прикмети

  • вночі заморозок — ще протягом 40 днів будуть холодними ранки;
  • голосно кумкають жаби до дощових днів найближчим часом;
  • якщо травневий дощ починається великими краплями, то триватиме недовго;
  • риба підпливає близько до поверхні води, може вистрибувати — будуть сирі дні;
  • багато коників стрибає — до теплих, але дощових днів;
  • багато комарів літає до теплої погоди;
  • якщо комарів мало, то залишок травня буде сухим.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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