Прогноз погоди у Харкові на 26 травня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
26 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-східний, вночі 5 - 10 м/с, вдень 9 - 14 м/с.
Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 22 - 24°.
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Успіх супроводжує цілеспрямованих людей. Беріть ініціативу у свої руки – сьогодні рішучість принесе перемогу. Можливі конфлікти, тому намагайтеся бути конкретними у спілкуванні.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Щороку 26 травня відзначають Всесвітній день рудих.
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