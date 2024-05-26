26.05.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 травня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-східний, вночі 5 - 10 м/с, вдень 9 - 14 м/с.

Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 22 - 24°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

вночі заморозок — ще протягом 40 днів будуть холодними ранки;

голосно кумкають жаби до дощових днів найближчим часом;

якщо травневий дощ починається великими краплями, то триватиме недовго;

риба підпливає близько до поверхні води, може вистрибувати — будуть сирі дні;

багато коників стрибає — до теплих, але дощових днів;

багато комарів літає до теплої погоди;

якщо комарів мало, то залишок травня буде сухим.