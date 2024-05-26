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26.05.2024  20:31   Рита Парфенова

Районний суд Харківщини перейшов під захист Служби судової охорони

Краснокутський районний суд тепер під захистом судових охоронців Харківщини.

Краснокутський районний суд тепер під захистом судових охоронців Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області, це третя судова установа з початку року, яка перейшла під охорону територіального управління Служби судової охорони у Харківській області, і тридцять п’ята загалом, де виконуються завдання з охорони території та приміщень суду, здійснення пропускного режиму та підтримання громадського порядку в судових установах.
 
Начальник територіального управління Служби судової охорони у Харківській області Андрій Марущенко привітав колектив Краснокутського районного суду з новим етапом діяльності та представив співробітників Служби, які забезпечуватимуть громадський порядок у судовій установі. За традицією, у свій перший робочий день, співробітники Служби дарували співробітницям суду квіти.
 
Краснокутський районний суд тепер під захистом судових охоронців Харківщини

До кінця 2024 року під охорону територіального управління Служби судової охорони у Харківській області також мають перейти Коломацький, Кегичівський та Зачепилівський районні суди Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Близнюківський та Сахновщинський районні суди перейшли під охорону Служби судової охорони.
Тэги:  судова охорона, харків
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