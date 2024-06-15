Судові охоронці Харківщини навчались тактичної медицини по програмі НАТО

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області, охоронців навчали основам тактичної медицини за стандартами НАТО протягом двох днів. Програма включала базові навички, необхідні для порятунку життів, згідно з концепціями MARCH та ОБАРШО, які визначають пріоритети і керування лікуванням поранених у тактичних і бойових ситуаціях.

Волонтери TDI мають великий досвід у проведенні подібних навчань, оскільки брали участь у бойових діях в Іраку, Сирії, Афганістані та Україні.

З початком повномасштабного вторгнення волонтерський навчальний центр TDI підготував 14 тисяч військовослужбовців та правоохоронців в Україні, зокрема понад 7500 осіб на Харківщині.

Серед інструкторів був американський лікар Geoffrey Kinsey, який має двадцятирічний досвід роботи і спеціалізується на наданні допомоги постраждалим у ДТП.

Навчання проходило в умовах, максимально наближених до бойових, що дозволило учасникам отримати практичні навички порятунку за міжнародними протоколами MARCH та ОБАРШО. Навчальний табір було умовно розділено на "червону" та "жовту" зони, де групи відпрацьовували евакуацію поранених із зони бойових дій та надання домедичної допомоги.

Головною метою тренувань було досягнення автоматизму при наданні допомоги відповідно до міжнародних протоколів MARCH, адже тільки впевнений і обізнаний рятівник може надати кваліфіковану допомогу пораненому.

Після завершення навчань співробітники Служби судової охорони отримали сертифікати про проходження курсів з тактичної медицини міжнародного зразка. Це підтверджує їхню готовність до надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях, зокрема під час бойових дій.

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