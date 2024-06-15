15.06.2024 20:07 Рита Парфенова

Ігор Терехов провів перемовини з головою комітету оборони Бундестагу

Харківський міський голова Ігор Терехов 15 червня провів зустріч з головою комітету оборони Бундестагу Маркусом Фабером.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, сторони обговорили нагальні потреби Харкова - підготовку до опалювального сезону та отримання сучасних засобів протиповітряної оборони.

Ігор Терехов зазначив, що Харків вдячний уряду Німеччини за військову, політичну та фінансову підтримку і розраховує на подальшу допомогу, зокрема, в питанні забезпечення найсучаснішими системами ППО. За словами мера, від цього залежить не лише те, як Харків витримає зиму, а й життя в місті загалом.

У своєю чергу Маркус Фабер зазначив, що німецький уряд розробляє план заходів щодо підтримки України засобами протиповітряної оборони. За його словами, мова йде про передачу установок «Patriot», «IRIS-T» та «Skyranger». Також він зазначив, що для німецьких партнерів важливим є економічний розвиток Харкова.

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Ігор Терехов підкреслив, що в місті цьому питанню приділяють особливу увагу. Зокрема, основою Генерального плану Харкова, який розробляється за кошти німецького уряду, є створення економічної моделі розвитку міста. За попередніми розрахунками, зазначив мер, після перемоги у Харкові проживатимуть щонайменше 2 млн осіб.

«Харків - це студентське та наукове місто, з потужним виробництвом. Нам важливо зберегти цей потенціал. Але для цього треба якнайшвидше закрити небо та відігнати ворога від кордону. Нам потрібна зброя, найсучасніша ППО та подальша політична підтримка!» - зазначив очільник Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав про результати робочої поїздки Харківського міського голови Ігоря Терехова до Німеччини.