12.06.2024 12:20 Рита Парфенова

Результати відрядження Ігоря Терехова до Німеччини

Результати робочої поїздки Харківського міського голови Ігоря Терехова до Німеччини.



Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.



У перший день відрядження, 10 червня, в Берліні відбувся захід «Відновлення Харкова: основні цілі та плани», за результатами якого мер уклав низку угод, важливих для сталого проходження Харковом опалювального сезону.



Зокрема, був підписаний Меморандум про порозуміння з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), завдяки якому вже у липні-серпні Харкову передадуть чотири когенераційні установки. Ще дві такі установки Харкову передасть уряд Чехії.

Також за результатами перемовин Ігоря Терехова з міжнародними партнерами Харків отримає від Світового банку грант у розмірі 47 млн євро, а від Європейського банку реконструкції та розвитку - кредит у 25 млн євро для забезпечення енергостійкості міста. Ці кошти підуть на закупівлю нового обладнання та децентралізацію систем тепло-, водо- та енергопостачання.



Крім того, Європейський інвестиційний банк прийняв пропозицію щодо кредитування програми муніципального житла. За словами Ігоря Терехова, для Харкова, в якому тією чи іншою мірою пошкоджено понад 9,6 тис. будівель, житлове питання є вкрай актуальним. Тому місто бере участь у міжнародному проєкті з впровадження доступних моделей оренди житла для різних цільових груп. В результаті буде сформований муніципальний житловий фонд для оренди або іпотеки.

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11 червня Ігор Терехов взяв участь у міжнародній конференції з відновлення України. Під час виступу на одній з панелей мер вкотре наголосив, що для Харкова, який майже щодня страждає від обстрілів окупантів, головним є питання безпеки. Мер підкреслив, що без сучасних систем протиповітряної оборони життя харків’ян знаходиться під постійною загрозою. Також надійного захисту потребують об’єкти критичної інфраструктури, які зараз активно відновлюються завдяки підтримці міжнародної спільноти.



Зокрема, потужну підтримку Харкову надають японські партнери. Напередодні Ігор Терехов обговорив з представниками Міністерства економіки Японії та Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) передачу місту енергетичного обладнання. Воно вже зараз закупляється за кошти японських партнерів та невдовзі прибуде до Харкова.

Також на заході «Ukraine Recovery Conference» велика увага була приділена питанням повоєнної відбудови . Ігор Терехов зазначив, що Генеральний план розвитку Харкова, який розробляється спільно з Фундацією Нормана Фостера за підтримки уряду Німеччини та Економічної комісії ООН, визначить життя міста на 100 років вперед.

Крім того, під час відрядження Ігор Терехов домовився з німецькими партнерами про надання необхідної допомоги в закупівлі обладнання для харківської метрошколи. Зокрема, до початку нового навчального року планують доставити меблі для облаштування класів на ст. м. «Імені О. Масельського».

Також у Берліні Харківська міська рада підписала комплексну програму підтримки з Європейським банком реконструкції та розвитку для українських міст. Вона передбачає підтримку проєктів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та інклюзії в Україні, впровадження інноваційних «зелених» технологій, відновлення фінансової доступності, муніципальну, інфраструктурну та промислову програму стійкості.