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11.06.2024  16:20   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Генплан визначить життя Харкова на 100 років уперед

Генеральний план розвитку Харкова, який розробляється спільно з Фундацією Нормана Фостера за підтримки уряду Німеччини та Економічної комісії ООН, визначить життя міста на 100 років вперед.

 
Про це міський голова Ігор Терехов заявив сьогодні, 11 червня, на панельній дискусії в рамках міжнародної конференції «Ukraine Recovery Conferencе», передає РЕДПОСТ.
 
«Ми створюємо покроковий план дій, за яким Харків житиме близько 50-100 років. Це економічна модель, архітектура, відновлення, індустріальні та наукові парки. Звичайно, ми потребуємо інвестицій. Незважаючи на те, що йде війна, нам потрібно вже зараз презентувати наші плани, щоб інвестори вивчали ці проєкти та ухвалювали зважені рішення», - зазначив Ігор Терехов.
 
Також мер наголосив, що харків'яни розраховують на якнайшвидше відновлення міста. Тому вже зараз у Харкові продовжуються роботи з відновлення житлового фонду. Вони проводяться за рахунок міського та державного бюджетів, а також за фінансової підтримки міжнародних партнерів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 11 червня, взяв участь у панельній дискусії на міжнародній конференції «Ukraine Recovery Conferencе».
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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