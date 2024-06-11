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11.06.2024  16:39   Дмитро Колонєй

Комунальники ремонтують харківські будинки

Де та якими саме роботами займаються фахівці підприємства розповіли у харківському КП «ХРБП».

Ремонтують харківські будинки комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» впорядковують будинки в Немишлянському районі:
 
  • ремонтують вхідні групи та покрівлі;
  • усувають аварійність водостічних труб на Салтівському шосе, вул. Туркестанській, вул. Амосова, вул. Єдності.
Ремонтують харківські будинки комунальники
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники замінили понад 15 кілометрів внутрішньобудинкових систем у Харкові.
 
Тэги:  ремонт, будинки, харків
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