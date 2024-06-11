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11.06.2024  12:08   Рита Парфенова

Понад 15 кілометрів внутрішньобудинкових систем замінили комунальники Харкова

Ремонтні бригади, які належать управлінню з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу "Харківводовідведення", капітально відремонтували комунікації в 306 будинках та замінили понад 15 кілометрів трубопроводів.

КП Харківводоканал

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал».

За словами заступника директора комплексу, Олексія Кучеревського, паралельно проводились об'ємні ремонти, поточні огляди та відповідь на заявки від харків'ян у будинках комунальної форми власності. Пріоритетом є оперативне усунення всіх аварійних або позаштатних ситуацій, що виникають на внутрішньобудинкових системах.

"На даний момент ми продовжуємо відновлення комунікацій на 9 об'єктах, серед яких - проїзд Стадіонний, провулок Нюрнберзький та проспекти Тракторобудівників, Байрона, Ювілейний та Індустріальний. За останній тиждень був завершений капітальний ремонт внутрішньобудинкового господарства в 13 будинках, а також було виконано 1261 заявку від мешканців. З початку року ми вже відпрацювали понад 27 тисяч звернень споживачів. Ми використовуємо сучасні та якісні матеріали, впроваджуємо передові технології з'єднання трубопроводів та розробляємо нове обладнання та запірну арматуру", - підкреслив Олексій Кучеревський.

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Тэги:  вода, харків
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