11.06.2024 11:45 Віталій Хінєвіч

В Укренерго розповіли про стан енергосистеми

11 червня, термін застосування графіків погодинних відключень по всій території України подовжений – обмеження будуть діяти з 14:00 до 23:00.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НЕК "Укренерго".

Зазначається, що причиною застосування графіків погодинних відключень є споживання у спеку продовжує зростати і показує відсутність економії.

Водночас, українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Також 10 червня, на Харківщині з 15:15 до 17:15 через технічні ускладнення в магістральній мережі Диспетчерський центр «Укренерго» був вимушений застосувати аварійні відключення для споживачів м. Харків.

Вчора по всій території України з 16:00 до 22:00 обленерго застосовували графіки погодинних відключень.

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