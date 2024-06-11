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11.06.2024  11:45   Віталій Хінєвіч

В Укренерго розповіли про стан енергосистеми

11 червня, термін застосування графіків погодинних відключень по всій території України подовжений – обмеження будуть діяти з 14:00 до 23:00.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НЕК "Укренерго".
 
Зазначається, що причиною застосування графіків погодинних відключень є споживання у спеку продовжує зростати і показує відсутність економії.
 
Водночас, українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.
 
Також 10 червня,  на Харківщині з 15:15 до 17:15 через технічні ускладнення в магістральній мережі  Диспетчерський центр «Укренерго» був вимушений застосувати аварійні відключення для споживачів м. Харків.
 
Вчора по всій території України з 16:00 до 22:00 обленерго застосовували графіки погодинних відключень.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у багатоповерхівках Харкова перевірять газові мережі.
 
Тэги:  жкг, харків
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