11.06.2024 11:30 Рита Парфенова

Колишній заступник мера Куп'янська підозрюється у державній зраді

Служба безпеки України висунула підозру у державній зраді колишньому заступнику мера Куп'янська, який під час російської окупації перейшов на бік ворога.





Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, підтвердженнями його зрадницької діяльності стали факти, зібрані СБУ, про його колаборацію з окупантами. Цей колишній посадовець не лише перейшов на бік ворога, але й отримав фейкову посаду у незаконних органах окупаційної влади.

Він вступив у діалог з гауляйтером Харківської області і став членом так званої "военно-гражданской администрации Купянского района", що було вкрай неприйнятним під час війни.

Зрадник отримав від окупантів завдання вирішувати питання організаційного, економічного та "гуманітарного" характеру. Він активно співпрацював з російськими військами щодо пересування громадян по окупованим територіям Куп’янського району.

Попереду були також завдання створення ілюзії нормального життя на окупованих територіях. Колаборант контролював пункти видачі одноразової грошової допомоги місцевому населенню у сумі 10 тисяч російських рублів. Проте, за виконання цих обов'язків чоловік отримував винагороду у розмірі 140 тисяч російських рублів на місяць.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Напередодні звільнення території від окупації, зрадник разом з російськими військами втік з Куп'янська і зараз приховується на непідконтрольній території України.

Співробітниками Служби безпеки були зібрані докази проти нього, на основі яких йому було повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, і колабораційна діяльність. За ці злочини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі тривають заходи для встановлення його місцеперебування та притягнення до відповідальності за вчинені злочини проти України. Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники Служби безпеки викрили колаборантку, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області добровільно співпрацювала з ворожою адміністрацією.