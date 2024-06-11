Колишній заступник мера Куп'янська підозрюється у державній зраді

Служба безпеки України висунула підозру у державній зраді колишньому заступнику мера Куп'янська, який під час російської окупації перейшов на бік ворога.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, підтвердженнями його зрадницької діяльності стали факти, зібрані СБУ, про його колаборацію з окупантами. Цей колишній посадовець не лише перейшов на бік ворога, але й отримав фейкову посаду у незаконних органах окупаційної влади.
Він вступив у діалог з гауляйтером Харківської області і став членом так званої "военно-гражданской администрации Купянского района", що було вкрай неприйнятним під час війни.
Зрадник отримав від окупантів завдання вирішувати питання організаційного, економічного та "гуманітарного" характеру. Він активно співпрацював з російськими військами щодо пересування громадян по окупованим територіям Куп’янського району.
Попереду були також завдання створення ілюзії нормального життя на окупованих територіях. Колаборант контролював пункти видачі одноразової грошової допомоги місцевому населенню у сумі 10 тисяч російських рублів. Проте, за виконання цих обов'язків чоловік отримував винагороду у розмірі 140 тисяч російських рублів на місяць.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Напередодні звільнення території від окупації, зрадник разом з російськими військами втік з Куп'янська і зараз приховується на непідконтрольній території України.
Співробітниками Служби безпеки були зібрані докази проти нього, на основі яких йому було повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, і колабораційна діяльність. За ці злочини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі тривають заходи для встановлення його місцеперебування та притягнення до відповідальності за вчинені злочини проти України. Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.
Раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники Служби безпеки викрили колаборантку, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області добровільно співпрацювала з ворожою адміністрацією.
Комментариев: 0
Сьогодні зірки не дають спокійно всидіти на місці. День хороший для спілкування та пізнання нового, але рутинні заняття можуть даватися важко. Уникайте суперечок, але романтичне побачення може бути незабутнім.
Попри хмарний ранок і похмурий день, вечір у Харкові обіцяє бути ясним. Опадів не очікується.
Цього дня 1990 року Верховна Рада України ухвалює рішення щодо запровадження нового порядку обчислення часу.
влажность:
давление:
ветер: