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11.06.2024  11:20   Віталій Хінєвіч

За добу правоохоронці Харківщини отримали 1234 виклики

Більшість з них стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, незаконного обігу наркотиків, хуліганств, шахрайств.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області проводиться робота з попередження та недопущення порушень публічного порядку на території обслуговування. Посилене патрулювання територіальних громад щодо дотримання вимог режиму воєнного стану.
 
За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставили для перевірки 37 громадян.
 
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3100 транспортних засобів.
 
В Основ’янському районі в ході відпрацювання території поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушника вилучили заборонені речовини.
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 21 дорожньо-транспортна пригода, в яких дві людини загинули, 10 - отримали травми.
 
Працівники поліції викрили 3 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 8-річний хлопчик потонув на водоймищі Харкова.
 
Тэги:  події, харків
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