11.06.2024 11:09 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 11 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 11 червня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 16

Золочів – 13

Богодухів – 13

Коломак – 11

Великий Бурлук – 13

Печеніги – 11

Слобожанське – 15

Куп’янськ – 11

Красноград – 10

Лозова – 12

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 10 червня 2024 року.