Який радіаційний фон в Харкові та області на 11 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 11 червня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 10 червня 2024 року.
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