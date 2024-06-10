10.06.2024 10:24 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 10 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 10 червня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 12

Золочів – 12

Богодухів – 13

Коломак – 11

Великий Бурлук – 12

Печеніги – 14

Слобожанське – 16

Куп’янськ – 10

Красноград – 12

Лозова – 13

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 9 червня 2024 року.