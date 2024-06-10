10.06.2024 10:46 Рита Парфенова

Понад три сотні боєприпасів знешкодили піротехніки ДСНС на Харківщині

Протягом останнього тижня на Харківщині 318 ворожих боєприпасів було успішно нейтралізовано піротехніками ДСНС.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, наразі працюють 37 піротехнічних розрахунків ДСНС. Завдяки їхнім зусиллям за минулий тиждень вдалося знешкодити 318 одиниць ворожих боєприпасів.

Загалом, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 7254 га території, з яких 340 га було обстежено за допомогою машин механізованого розмінування. Також обстежено 307 км автомобільних доріг, 3315 км ліній електропередач, 159 км залізничних колій та 224 км газопроводів. У результаті виявлено та знешкоджено 94,827 вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 9 червня піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 3 одиниці вибухонебезпечних предметів.