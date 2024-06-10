Рятувальники Харківщини ліквідували лісові пожежі та загоряння приватного сектору після обстрілів окупантів

Протягом минулї доби рятувальники 17 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби з 9 по 10 червня рятувальники ДСНС продовжували виконувати свої службові обов'язки в умовах воєнного часу.
За цей період було здійснено 31 оперативний виїзд:
Протягом доби ворог спричинив 3 пожежі в Ізюмському, Богодухівському та Харківському районах. Усі пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС. Ворожі обстріли поцілили по лісовим масивам та приватному сектору. Загалом на території Харківської області триває гасіння 3 лісових пожеж на загальній площі 18 га. Пожежі локалізовані, наразі триває ліквідація окремих осередків горіння.
Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 3 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжують евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11,729 осіб, з них 918 дітей та 265 маломобільних осіб.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у районах Вовчанська, Липців та Глибокого відбулися бойові зіткнення, які завершилися для ворога безуспішно та з великими втратами.
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