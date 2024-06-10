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10.06.2024  09:12   Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини ліквідували лісові пожежі та загоряння приватного сектору після обстрілів окупантів

Протягом минулї доби рятувальники 17 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби з 9 по 10 червня рятувальники ДСНС продовжували виконувати свої службові обов'язки в умовах воєнного часу.

Оперативні виїзди

За цей період було здійснено 31 оперативний виїзд:

  • 17 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 4 – на допомогу населенню;
  • 1 – на перевірку місця ворожого обстрілу;
  • 1 – на чергування;
  • 8 – інші виїзди.

Пожежі та їх ліквідація

Протягом доби ворог спричинив 3 пожежі в Ізюмському, Богодухівському та Харківському районах. Усі пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС. Ворожі обстріли поцілили по лісовим масивам та приватному сектору. Загалом на території Харківської області триває гасіння 3 лісових пожеж на загальній площі 18 га. Пожежі локалізовані, наразі триває ліквідація окремих осередків горіння.

Інші інциденти

  • Близько 17:00 рятувальники провели перевірку місця ворожого бомбардування. КАБ окупантів поцілив по відкритій території між приватними будинками в Київському районі Харкова. Виявлено пошкодження 4 приватних будинків та автомобіля.
  • Під час гасіння побутової пожежі в житловій 9-поверхівці в Холодногірському районі Харкова рятувальники евакуювали 25 людей. На жаль, одна жінка загинула. Пожежа трапилася в квартирі на 9-му поверсі. Загоряння локалізовано о 18:38 на площі 50 кв.м, ліквідовано о 20:21. Працювало 5 одиниць техніки та 25 осіб особового складу ДСНС. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Піротехнічні роботи

Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 3 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Евакуація населення

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжують евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11,729 осіб, з них 918 дітей та 265 маломобільних осіб.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у районах Вовчанська, Липців та Глибокого відбулися бойові зіткнення, які завершилися для ворога безуспішно та з великими втратами.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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