10.06.2024 08:14 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 10 червня

Сили оборони стримують натиск окупантів і дають жорстку відсіч їхнім спробам просунутись вперед.

Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

Харківський напрямок

У районах Вовчанська, Липців та Глибокого відбулися бойові зіткнення, які завершилися для ворога безуспішно та з великими втратами. Це стало можливим завдяки професійним і злагодженим діям наших оборонців.

Куп’янський напрямок

Ворог намагався здійснити штурмові дії в районах Піщаного та Невського. Обстановка залишається під контролем, без значних змін та успіху для противника.

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