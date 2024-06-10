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10.06.2024  08:14   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 10 червня

Сили оборони стримують натиск окупантів і дають жорстку відсіч їхнім спробам просунутись вперед.

війна в україні

Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

Харківський напрямок

У районах Вовчанська, Липців та Глибокого відбулися бойові зіткнення, які завершилися для ворога безуспішно та з великими втратами. Це стало можливим завдяки професійним і злагодженим діям наших оборонців.

Куп’янський напрямок

Ворог намагався здійснити штурмові дії в районах Піщаного та Невського. Обстановка залишається під контролем, без значних змін та успіху для противника.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько п'ятої години дня російський агресор завдав по Харкову ударів керованими авіабомбами.
Тэги:  війна, генштаб, харків, агрессия россии
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