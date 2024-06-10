Про стан бойових дій у Харківській області на 10 червня

Сили оборони стримують натиск окупантів і дають жорстку відсіч їхнім спробам просунутись вперед.
Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.
У районах Вовчанська, Липців та Глибокого відбулися бойові зіткнення, які завершилися для ворога безуспішно та з великими втратами. Це стало можливим завдяки професійним і злагодженим діям наших оборонців.
Ворог намагався здійснити штурмові дії в районах Піщаного та Невського. Обстановка залишається під контролем, без значних змін та успіху для противника.
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Гороскоп на сьогоднішній день більше підходить для позаштатних ситуацій, ніж для звичайних рутинних справ. Труднощі з самоорганізацією та апатія можуть виникнути, але діяльність в "авральному" режимі може дати відмінні результати!
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