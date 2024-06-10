Ворог гатив по елеватору та фермерському господарству: ситуація на Харківщині на ранок 10 червня

Російські війська продовжують обстрілювати населення Харкова, прикордонні та прифронтові райони Харківщини з різних видів озброєння. Мирні жителі зазнають ударів з авіації, РСЗВ, мінометів та артилерії.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.
На місцях влучання ворожих снарядів працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Слідчі здійснили огляди місць подій, задокументували чергові злочини російських військових та відкрили кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією рф.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у районах Вовчанська, Липців та Глибокого відбулися бойові зіткнення, які завершилися для ворога безуспішно та з великими втратами.
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