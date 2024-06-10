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10.06.2024  08:33   Рита Парфенова

Ворог гатив по елеватору та фермерському господарству: ситуація на Харківщині на ранок 10 червня

Російські війська продовжують обстрілювати населення Харкова, прикордонні та прифронтові райони Харківщини з різних видів озброєння. Мирні жителі зазнають ударів з авіації, РСЗВ, мінометів та артилерії.


Фото: Золочівщина

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Зафіксовані руйнування:

  • м. Харків: 9 червня о 17:15 відбувся обстріл УМПБ Д-30. Пошкоджено 4 житлові будинки та цивільні автомобілі.
  • с. Куп'янськ-Вузловий: 10 червня близько 01:30 внаслідок обстрілу постраждала жінка 1958 року народження.
  • с. Білий Колодязь: 9 червня о 09:56 відбувся обстріл КАБ, пошкоджено елеватор.
  • с. Козача Лопань: 9 червня близько 01:00 обстрілом пошкоджено житлові будинки.
  • с. Руські Тишки: 9 червня близько 20:00 обстрілом пошкоджено приватні будинки та прилеглі споруди, виникла пожежа.
  • с. Золочів: 10 червня з 02:50 до 03:30 обстрілом РСЗВ пошкоджено складські приміщення фермерського господарства, знищено вантажний автомобіль та ЛЕП. Постраждалих немає.

На місцях влучання ворожих снарядів працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Слідчі здійснили огляди місць подій, задокументували чергові злочини російських військових та відкрили кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у районах Вовчанська, Липців та Глибокого відбулися бойові зіткнення, які завершилися для ворога безуспішно та з великими втратами.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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