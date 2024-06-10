10.06.2024 08:42 Рита Парфенова

Про відключення світла 10 червня в Харкові розповіли в Укренерго

У понеділок, 10 червня, погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть по всій Україні.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укренерго.

«По всій території України обленерго будуть застосовувати графіка погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00», – йдеться у повідомленні Укренерго.

Причиною відключень буде зростання споживання на початку робочого тижня.

Натомість енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 8 до 14 червня включно.