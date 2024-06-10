10.06.2024 09:27

Виставка картин одразу трьох художників пройшла у Харкові (фото)

У галереї "Арт-Цяця" розпочалася виставка акварелей про воєнний Харків Олександра Баєвера, картин Анни Котенко та пройшло закриття виставка графіки Віталія Лотоцького "Риби, птахи та інші".





У галереї "Арт-Цяця" пройшов останній день виставки графіки Віталія Лотоцького "Риби, птахи та інші" та відбулося відкриття виставки акварелі художника Олександра Баєвера "Харківські акварелі часів війни" У галереї "Арт-Цяця" пройшов останній день виставки графіки Віталія Лотоцького "Риби, птахи та інші" та відбулося відкриття виставки акварелі художника Олександра Баєвера "Харківські акварелі часів війни"

Акварелі Олександра Баевера - тонкі, барвисті, випромінюють світло та позитив. Для виставки автор надав нові роботи, більшість яких глядачі ще не бачили.

Під час війни художник провів десять виставок акварелей з видами Харкова (у Харкові, Києві та Дюссельдорфі). На виставці можна придбати самі роботи, а також альбоми та календарі, кошти від реалізації яких будуть спрямовані на допомогу ЗСУ.

Віталій Лотоцький – відомий художник-графік із Харкова. З 2006 року почав експериментувати з кульковими ручками на офісному папері. Учасник кількох виставок; у тому числі – Всеукраїнська виставка графіки (квітень-травень 2016) у Харкові. Деякі роботи зберігаються у приватних колекціях України, Ізраїля, Німеччини.

Котенко Анна народилася у Харкові. Вступила до інституту у 14 років з вищими прохідними балами, закінчила Харківський національний університет будівництва та архітектури, працювала архітектором-дизайнером у Києві та Харкові. Музей метрології Харкова має портрети діячів науки, написаних Котенко Анною, Картини знаходяться у приватних колекціях України, Ізраїлю, Іспанії.



Екскурсію виставкою провів відомий харківський блогер та громадський діяч Юрій Путнік.

Виставку можна відвідати за адресою: вул. Конторська. 2, галерея "Арт-Цяця". Галерея працює з 11 по 18 годину.

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