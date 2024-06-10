Зеленський у щоденному зверненні відзначив харківських рятувальників

Президент України Володимир Зеленський подякував за самовіддану роботу 15 харківським рятувальникам.
Як повідомляє РЕДПОСТ, президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні відзначив працівників ДСНС, які працюють на ліквідації наслідків ворожих обстрілів.
«Сьогодні відзначу передусім рятувальників, що працюють в Харкові та області… Зокрема, сержантів служби цивільного захисту Андрія Заярного, Костянтина Мокляка, Олексія Жирова, Дмитра Максимова, Олександра Дегтяренко та Євгена Золотько… Головних майстер-сержантів Володимира Рідного та Сергія Сидора. Дякую хлопці!
Також, старших лейтенантів Олександра Явтушенко та Максима Михайлова… Капітанів служби цивільного захисту з Харківщини Андрія Лахтіна, Сергія Рашевського і Сергія Снурникова, майора Вадима Стадника і підполковника Олексія Колодяжного. Дякую вам та усім вашим колегам!», – сказав він.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України, було прийнято рішення бронювати 90% особового складу ДСНС та Нацполіції.
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