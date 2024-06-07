07.06.2024 20:29 Рита Парфенова

90% рятувальників та поліцейських заброньовано, – міністр МВД

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, було прийнято рішення бронювати 90% особового складу ДСНС та Нацполіції.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає передає РЕДПОСТ

Це рішення прийнято на основі Постанови Кабінету Міністрів України, що кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням Міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення Міністра внутрішніх справ.

Зазначено, що 10% співробітників ДСНС мають можливість вибрати мобілізацію до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби. Також, 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади "Лють" або трьох додаткових бойових бригад Національної поліції України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram «Щодо рятувальників, зазначено, що особовий склад підрозділів оперативного реагування, таких як пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо, має бути повністю заброньованим. Це рішення має на меті забезпечити оперативність та ефективність роботи ДСНС», – йдеться у повідомленні. Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні запускають застосунок Резерв+ для обов'язкового оновлення даних чоловіків (відео).