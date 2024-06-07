    
Главная Новини Харкова Влада 90% рятувальників та поліцейських заброньовано, – міністр МВД
07.06.2024  20:29   Рита Парфенова

90% рятувальників та поліцейських заброньовано, – міністр МВД

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, було прийнято рішення бронювати 90% особового складу ДСНС та Нацполіції.

піротехнік дснс харків
 
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає РЕДПОСТ.
 
Це рішення прийнято на основі Постанови Кабінету Міністрів України, що кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням Міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення Міністра внутрішніх справ.
 
Зазначено, що 10% співробітників ДСНС мають можливість вибрати мобілізацію до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби. Також, 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади "Лють" або трьох додаткових бойових бригад Національної поліції України.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
«Щодо рятувальників, зазначено, що особовий склад підрозділів оперативного реагування, таких як пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо, має бути повністю заброньованим. Це рішення має на меті забезпечити оперативність та ефективність роботи ДСНС», – йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні запускають застосунок Резерв+ для обов'язкового оновлення даних чоловіків (відео).
Тэги:  мобілізація, дснс, поліція
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.05 Армія В Україні запускають застосунок Резерв+ для обов'язкового оновлення даних чоловіків (відео) 16.05 Армія На кордоні у чоловіків перевірятимуть наявність документів: яких саме 12.04 Армія Що загрожує чоловікам, які не оновять дані за новим законом про мобілізацію
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 