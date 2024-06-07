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07.06.2024  21:09   Рита Парфенова

Окупанти скинули 8 кабів та 16 ракет на Харківщину

У другій половині п'ятниці, 7 червня, російські загарбники продовжили тероризувати Харківщину, здійснюючи авіаудари зі своєї території.

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Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 19.30 7 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Російський агресор завдав удару чотирма керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Білому Колодязю з району мурома (рф), скинув три КАБ на Липці та одну КАБ на Веселе. Тернове зазнало двох авіаційних ударів із застосуванням шістнадцяти некерованих авіаційних ракет (НАР).
 
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника, а одне боєзіткнення ще триває. За попередніми даними, втрати окупантів на цьому напрямку становлять 84 особи вбитими та пораненими, а також знищено два танки та дві бойові броньовані машини.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 7 червня війська рф здійснили атаку БпЛА по цивільній інфраструктурі міста Чугуїв.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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