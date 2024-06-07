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07.06.2024  08:45   Віталій Хінєвіч

Наслідки атаки БпЛА на Чугуїв (фото)

В ніч на 7 червня війська рф здійснили атаку БпЛА по цивільній інфраструктурі міста Чугуїв.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
 
Через атаку пошкоджено амбулаторію, пошту, станцію технічного обслуговування, автомобілі. 
 
У багатоповерхових житлових будинках вибито вікна. Без постраждалих.
 
 
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть колаборантку з Куп'янщини.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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