    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Упродовж доби 1118 звернень від громадян оперативно опрацювали працівники поліції Харківщини
07.06.2024  09:15   Віталій Хінєвіч

Упродовж доби 1118 звернень від громадян оперативно опрацювали працівники поліції Харківщини

Більшість повідомлень стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств, незаконного обігу наркотиків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставили для перевірки 36 громадян.
 
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2900 транспортних засобів.
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 23 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 22 громадянина отримали травми.
 
Працівники поліції викрили 4 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що про обстріли та руйнування повідомили у ХОВА.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.06 Надзвичайні події У Малій Данилівці чоловік кидав гранати на територію, де працюють будівельники 06.06 Надзвичайні події На Харківщині виявлено порушника, який наніс понад 28 тисяч гривень збитків рибному господарству 06.06 Надзвичайні події Вперше з 2009 року: у Харкові було підтверджено випадок догхантерства (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 