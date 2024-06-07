Упродовж доби 1118 звернень від громадян оперативно опрацювали працівники поліції Харківщини

Більшість повідомлень стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств, незаконного обігу наркотиків.
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Гороскоп сприятливий для поточних справ та сфер, де потрібне вміння відстоювати свою позицію. У фінансах та коханні головне – зберегти, а не примножити.
Ранкові хмари швидко розійдуться, і вдень та ввечері у Харкові очікується ясна погода. Опадів не прогнозується.
У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 7 червня Всесвітнім днем безпеки харчових продуктів.
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