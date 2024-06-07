07.06.2024 09:15 Віталій Хінєвіч

Упродовж доби 1118 звернень від громадян оперативно опрацювали працівники поліції Харківщини

Більшість повідомлень стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств, незаконного обігу наркотиків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставили для перевірки 36 громадян.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2900 транспортних засобів.

Минулої доби на території Харківщини сталося 23 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 22 громадянина отримали травми.

Працівники поліції викрили 4 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що про обстріли та руйнування повідомили у ХОВА.