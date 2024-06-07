07.06.2024 08:30 Віталій Хінєвіч

Про обстріли та руйнування повідомили у ХОВА

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області.



Про обстріли та руйнування повідомили у ХОВА



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

О 2:06 Харківській р-н, Безлюдівська ТГ, с. Лизогубівка. Внаслідок потрапляння БПЛА Шахед в землю пошкоджено дах будинку, скління вікон, дві господарчі споруди.

00:40 м.Чугуїв. Внаслідок потрапляння БПЛА в землю пошкоджено автомобіль, паркан, водопровідну трубу, вікна дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків, амбулаторію, магазин, відділення Укрпошти, приміщення СТО.

7 червня 00:30 смт Малинівка Чугуївського району. Обстріл БПЛА та С-300 території бази відпочинку. Пошкоджені будинки та майно.

15:50 с. Білий Колодязь Чугуївського району. Обстріл КАБ на відкритій території, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

11:20 с. Томахівка Чугуївського району. Ворожий обстріл КАБ населеного пункту, внаслідок якого зруйновані будівлі приватного господарства.

11:00 Чугуївський район, Чкаловська ТГ, с. Нова Гнилиця, наїзд трактором на міну «пелюстка», водій отримав поранення та був доставлений до медзакладу.

08:50 м. Ізюм, на території міського цвинтаря під час копання ями для поховання чоловік підврвався на невідомому вибуховому пристрої, госпіталізований.

На Харківському напрямку російський агресор активних наступальних дій не проводив, намагається витіснити наші підрозділи, завдаючи інтенсивного вогневого впливу. Ситуація контрольована.

На Купʼянському напрямку російські окупанти протягом дня намагаються просунутися до наших позицій в районах Дружелюбівки та Петропавлівки. Три атаки противника відбито Силами оборони.

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