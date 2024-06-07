07.06.2024 08:05 Віталій Хінєвіч
Харківщина на ранок 7 червня. Оперативна обстановка від ДСНС
Протягом доби з 6 по 7 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
На Харківщині триває гасіння 1-ї масштабної лісової пожежі, площа якої сягає близько 3450 га. Залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 21 рятувальник ДСНС, а також 6 одиниць техніки і 11 працівників лісового господарства.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 53 одиниці вибухонебезпечних предметів.
У м. Ізюм, перебуваючи на міському центральному цвинтарі, 33-річний місцевий мешканець наступив на протипіхотну міну. Ймовірно це була ПФМ-1 «Пелюстка». В результаті вибуху він отримав міно-вибухову травму у вигляді ампутації правої стопи. Наразі постраждалий перебуває в лікарні.
Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11862 особи, з них 913 дітей та 265 маломобільних осіб.
За цей період здійснено 25 оперативних виїздів з яких:
-
10 – на ліквідацію пожеж;
-
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
-
8 – на допомогу населенню;
-
6 – інші виїзди.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що сапери розповіли, скільки вибухонебезпечних предметів було знищено за тиждень у Харківській області
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости