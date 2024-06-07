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07.06.2024  08:05   Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 7 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 6 по 7 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.


 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
На Харківщині триває гасіння 1-ї масштабної лісової пожежі, площа якої сягає близько 3450 га. Залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 21 рятувальник ДСНС, а також 6 одиниць техніки і 11 працівників лісового господарства.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 53 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
У м. Ізюм, перебуваючи на міському центральному цвинтарі, 33-річний місцевий мешканець наступив на протипіхотну міну. Ймовірно це була ПФМ-1 «Пелюстка». В результаті вибуху він отримав міно-вибухову травму у вигляді ампутації правої стопи. Наразі постраждалий перебуває в лікарні.
 
Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11862 особи, з них 913 дітей та 265 маломобільних осіб.
 
За цей період здійснено 25 оперативних виїздів з яких:
 
  • 10 – на ліквідацію пожеж;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 8 – на допомогу населенню;
  • 6 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що сапери розповіли, скільки вибухонебезпечних предметів було знищено за тиждень у Харківській області

Тэги:  агрессия россии, харків
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