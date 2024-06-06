06.06.2024 19:05 Віталій Хінєвіч

Сапери розповіли, скільки вибухонебезпечних предметів було знищено за тиждень у Харківській області

З 30 травня по 5 червня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 107 гектарів територій, виявили та знешкодили 1524 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Окрім того, протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 63 гектари сільгоспугідь, майже 5,5 кілометрів ділянок автодоріг, близько 60 метрів водогонів, понад 14,6 кілометрів ліній електропередач, а також перевірили 9 об'єктів. До електромережі підключили одного абонента і ще 2973 повторно.

Впродовж 5 червня піротехнічні підрозділи розмінували понад 15 гектарів територій, більш як 9 гектарів сільськогосподарських угідь, понад вісімсот метрів ділянок автодоріг, майже 3 кілометри ліній електропередач, а також 3 об’єкти. Виявлено та знешкоджено 150 вибухонебезпечних предметів.

Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів: 101, 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що лісову пожежу площею понад три гектара гасять на Харківщині.